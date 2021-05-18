Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что за кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения народные депутаты отдадут 240 голосов при минимально необходимых 226.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Верховной Раде, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не считали (количество голосов за кандидатуру Ляшко - Ред.). У нас достаточно, чтобы внести его кандидатуру: для этого нужно 170 голосов, которые вчера мы с коллегами собрали, то есть 70% нашей фракции. Мы внесли в парламент. Мой прогноз, что 240 голосов (за назначение - Ред.) мы соберем", - сказал Арахамия.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

В четверг, 20 мая, на очередном заседании парламента пройдет голосование за кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава. На данный момент он занимает пост замминистра здравоохранения.

О том, поддержат ли нардепы его кандидатуру, подробно писала "Страна".