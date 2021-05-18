По словам прокурора Киева Олега Кипера, демонтаж нелегальных торговых точек в подземных переходах в центре столицы начался после активизации следственных действиях по делу о миллионах гривен теневых доходов, которые получала группа лиц, прикрывающих эту незаконную деятельность.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Показательным является и тот факт, что 12 мая, когда начались активные следственные действия в этом производстве, в подземных переходах центральных районов города Киева начался массовый̆ демонтаж нелегальных торговых точек, которые до этого функционировали там годами", - сказал Кипер.

Также отвечая на вопрос журналиста, была ли необходимость привлечения сотрудников Службы безопасности Украины к следственным действиям по делу о подземных переходах, прокурор заявил: "Это уголовное дело было начато по материалам Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ осуществляют в нем оперативное сопровождение".

Как объяснил Кипера, отдельной необходимости в привлечении сотрудников СБУ не было, так как они привлечены к расследованию с самого начала.

Напомним, 11 и 12 мая прокуратура совместно с различными правоохранительными ведомствами проводила обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им предприятий, а также у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного по делу о неуплате налогов. В результате 11 лицам, в том числе и действующим чиновникам КГГА, сообщили о подозрении.

Вечером в пятницу, 14 мая, мы показывали, как в Киеве на улице Льва Толстого рабочие в костюмах "Киевблагоустройства" сносят МАФЫ, которые находились в внутри подземного перехода.