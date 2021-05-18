Национальный банку Украины во время первого электронного биржевого аукциона, который прошел 17 мая, продал 23 золотые монеты номиналом одна гривня. В общем за монеты выручено 870 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В ходе аукциона было продано 23 монеты, в всего выставлено на продажу - 50. Стартовая цена одной монеты была - 36 875 грн, шаг цены – 2000 грн. Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, масса драгоценного метала в ней – 15,55 грамм. Она была отчеканена еще в 2010 году тиражом 500 штук. Монет "одна гривня" воспроизводит дизайн монеты 2004 года, на ней изображен князь Владимир.

Следующий аукцион планируют провести 27 мая, на торги снова выставят 50 монет. Участвовать в аукционе могут все желающие, цена регистрации - 51 грн.

Напомним, НБУ ввел в обращение две памятные монеты, посвященные обсерватория,"200 лет Николаевской астрономической обсерватории" и "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета".

Также сообщалось, что НБУ ввел в обращение 20-гривенную монету с изображением Леси Украинки.