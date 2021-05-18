После смерти семейной пары Владимира и Дианы Родиковых от коронавирусной болезни в марте этого года их старшая дочь, Александра Слюсаренко, решила оформить со своим мужем опекунство над всеми одиннадцатью несовершеннолетними детьми семейства.

Однако после вчерашнего суицида одного из детей, Дениса Родикова, шансов на получение опекунства остается все меньше.

Об этом "Стране" сообщил друг семьи Родиковых.

"Сейчас Александра Слюсаренко занимается процессом оформления документов необходимых для получения опекунства. На момент гибели Дениса, все 11 детей проживали в доме Александры Слюсаренко. Сейчас вся семья занимается похоронами мальчика, но главный вопрос, это опекунство над остальными. В свете последних событий, получить опекунство будет практически нереально", - рассказал собеседник.

В понедельник, 29 марта, в Александровской клинической больнице Киева от COVID-19 скончалась Диана Родикова. Она была матерью 13 детей. Ее муж скончался неделей ранее от той же болезни.

17 мая 15-летний Денис Родиков, один из детей умерших супругов, рано утром оставил в соцсети прощальное видео и направился из села Липовый Скиток в Киев с намерением покончить с собой. Подросток прыгнул с одного из киевских мостов на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, однако спасти парня не удалось. Как оказалось, на такой поступок он решил пойти, потому что не смог справиться с потерей своих родителей.