Циклон с полем низкого атмосферного давления не покинет Украину в среду, 19 мая, поэтому

практически по всей территории страны будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Прохладнее будет в западных областях, теплее - на юге и востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют временами умеренные дожди, местами грозу. А в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях местами не исключены значительные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный и южный с переходом на правобережье на северо-западный, 7-12 м/с. В западных, южных и восточных регионах порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +9-14 градусов. В дневные часы - до +​​15-20. Теплее всего будет в Одесской области - до +24, а прохладнее всего - на высокогорье Карпат, где на протяжении суток +4-9 градусов.

В Киеве 19 мая снова пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11-13, днем ​​+17-19 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что на Киев обрушилась гроза с градом.

Также мы сообщали, что в Херсонской области ураган обесточил десятки сел и сорвал крыши на сотне зданий.