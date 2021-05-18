В среду Украина снова окажется в плену грозовых дождей. Карта погоды по регионам
Циклон с полем низкого атмосферного давления не покинет Украину в среду, 19 мая, поэтому
практически по всей территории страны будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Прохладнее будет в западных областях, теплее - на юге и востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют временами умеренные дожди, местами грозу. А в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях местами не исключены значительные дожди с грозами.
Ветер юго-восточный и южный с переходом на правобережье на северо-западный, 7-12 м/с. В западных, южных и восточных регионах порывы 15-20 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха +9-14 градусов. В дневные часы - до +15-20. Теплее всего будет в Одесской области - до +24, а прохладнее всего - на высокогорье Карпат, где на протяжении суток +4-9 градусов.
В Киеве 19 мая снова пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11-13, днем +17-19 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что на Киев обрушилась гроза с градом.
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