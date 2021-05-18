Во вторник, 18 мая, в ходе торгов начали снижаться мировые цены на нефть эталонных марок. До этого в ходе торгов Brent превысила отметку в $70 за баррель, но затем перешла к снижению.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 КСК во вторник составляет $69,26 за баррель, что на $0,2 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $65,94 за баррель, что на $0,33 (0,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали, при этом Brent торговалась выше $70 за баррель впервые с середины марта, отмечает MarketWatch.

Поддержку рынку оказали ожидания ускорения роста спроса в США на фоне смягчения локдаунов во многих штатах на этой неделе, что, "скорее всего, поддержит спрос на нефтепродукты", отметил аналитик IHS Markit по энергетическим рынкам Маршалл Стивз.

При этом "рост спроса сдерживается во многих регионах мира, где пандемия не ослабевает", добавил эксперт.

Он также считает, что препятствием для ралли нефтяных цен является "обеспокоенность повышением инфляции в США, которое может представлять проблему, пока Федеральная резервная система (ФРС) не изменит свою денежно-кредитную политику". Помимо этого, "темпы вакцинации во многих частях мира медленнее, чем в США".

Аналитик Oanda Софи Гриффитс, в свою очередь, отмечает, что высокая заболеваемость коронавирусом в Индии и Японии продолжает представлять риск для нефтяного спроса.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть начали падать после восстановления работы трубопровода Colonial.

Также сообщалось, что в понедельник вечером начали расти мировые цены на нефть эталонных марок.