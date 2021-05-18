Японские медики опасаются всплеска заболеваемости Covid-19 и настаивают на отмене Олимпийских игр, проведение которых запланировано на июль-август 2021 года. Ассоциация, состоящая из примерно 6 тысяч работающих в Токио врачей, считает, что проведение Олимпиады может увеличить не только показатели заболеваемости, но и летальных исходов, передает "Интерфакс-Украина".

"Отмена Олимпийских игр стала бы правильным решением", - говорится в заявлении группы врачей.

Медики Японии заявили, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии Covid-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

Ассоциация призывает организаторов игр в Токио провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) с тем, чтобы отменить Олимпиаду.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на нынешний год. Проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что во время Олимпийских игр всех спортсменов будут каждый день тестировать на наличие коронавирусной инфекции.

Также мы сообщали, что в Токио за три месяца до Олимпиады объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.