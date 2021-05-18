На этой неделе Киев потрясла страшная новость. 15-летний подросток спрыгнул с моста и разбился. Как оказалось, он был из довольно известной многодетной семьи переселенцев, которые воспитывали 13 детей (своих и приемных).

О семье Родиковых нередко писали в СМИ. Несколько лет назад она участвовала в реалити-сериале о похудении на проекте "Все буде добре". Два месяца назад от коронавируса умер глава семейства Владимир Родиков, а спустя неделю - и мать Диана.

Их не спасли, поскольку вовремя не стали класть в больницу, считают родственники умерших многодетных родителей. А теперь самоубийством покончил жизнь их сын, который, по идее, должен был находиться под опекой государства.

Разбирались в подробностях новой трагедии этой семьи.

"Я решил умереть"

17 мая полиция Киева сообщила, что с одного из мостов спрыгнул 15-летний подросток. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что это 15-летний Денис Родиков. Его приемные родители умерли в марте от коронавируса. Кроме Дениса, без родителей остались еще 12 детей. Многодетная семья переехала в Киевскую область в 2014 году из Макеевки (Донецкая область).

В день смерти подросток уехал из села в Киевской области. На его странице в Instagram появилась предсмертная записка: "Я решил умереть 17 мая 2021. Спасибо Саше и Саше за все, что вы для меня сделали".

Страница подростка в Instagram с предсмертной записью

После этого его бросились искать родные и полиция. Привлекли аэроразведку. Полиция отследила часть его пути по камерам наблюдения.

Оказалось, что Денис уехал в Киев, чтобы спрыгнуть с моста. По дороге он переоделся для того, чтобы сбить полицию со следа.

Этот момент засняли камеры наблюдения. Правоохранители обнародовала это видео вместе с фрагментом последнего видеообращения подростка. На нем он говорит, что "сделает это" не из-за школы или буллинга.

Позже выяснилось, что Денис Родиков не сразу решился на самоубийство. Ходил по улицам, заходил в торговые центры. Потом пошел к мосту в районе метро "Житомирская" и спрыгнул на бетонный тротуар.

После полученной тяжелой травмы головы он провел ночь в больнице. Ему сделали операцию. Но повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Рано утром 18 мая он умер.

На созданных недавно страничках в Instagram и TikTok, Денис выкладывал фото с друзьями, читал рэп. Судя по всему увлекался спортом.

О семье отзывались, как о дружной. Дети были на хорошем счету в школе. После смерти родителей с ними работали психологи.

Уехали из Макеевки, участвовали в телешоу

Родиковы рассказывали, что в 2014 году вывезли всю семью из Макеевки после того, как появилась информация, что в "ДНР" собираются запретить вывозить детей из домов семейного типа в Украину. Выезжали на микроавтобусе. Большую часть вещей пришлось оставить.

Сначала семья переехала в Запорожье, потом - в Киевскую область. Они обосновались в селе Липовый Скиток Васильковского района. Создали детский дом семейного типа. У Родиковых - пять родных и восемь приемных детей.

В Киевской области начинали с нуля. Владимир Родиков занимался онлайн-продажами аквариумного оборудования (в Макеевке он разводил аквариумных рыбок на продажу). Через несколько лет семье выделили жилье в Васильковском районе Киевской области. Правда, после смерти родителей их старшая дочь узнала, что жилье находится в коммунальной собственности, то есть семья его арендовала.

Диана и Владимир были довольно публичными. Время о времени о них писали СМИ. А четыре года назад они участвовали в проекте передачи "Все буде добре" - вместе худели под прицелами телекамер.

В 2021 году семью подкосил коронавирус. Глава семейства Владимир Родиков умер в больнице 21 марта. Спустя неделю умерла и его супруга Диана. Это произошло как раз в разгар последней вспышки "короны" в Украине. История была громкая, о ней многие рассказывали.

Первой заболела Диана Родикова, а через несколько дней и ее муж. Уже через несколько дней их состояние резко ухудшилось, им было тяжело дышать.

Их дочь Александра позже рассказывала журналистам, что сначала родители получали только рекомендации от семейного врача по "Вайберу", и хотя они жаловались на свое состояние, госпитализировать их не спешили. Однажды они даже вызвали "скорую", но им сказали, что по протоколу их забрать не могут, поскольку в таком состоянии еще можно лечиться дома.

Однако потом Родиковых все же госпитализировали в Васильковскую районную больницу. Через несколько дней их перевели в реанимацию. Владимира Родикова подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. Знакомые добились, чтобы Диану Родикову перевезли в Александровскую больницу в Киеве. Спустя несколько дней она умерла, находясь в медикаментозной коме. К этому времени у нее была поражена большая часть легких, упало давление, начали отказывать почки.

Дети в семье также переболели ковидом, но в более легкой форме.

После смерти родителей несовершеннолетних детей (всего их 11, двое уже совершеннолетние) направили в Киевскую областную детскую больницу, потом перевели в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей в Сезенкове.

Старшая дочь Александра заявила, что готова взять опеку над детьми. Девушке 21 год, недавно она вышла замуж. Пока она оформляет документы на опекунство.

Семья Родиковых на свадьбе старшей дочери Александры

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