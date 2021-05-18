В горах Турции бесследно исчезла туристка из Украины - Яна Кривошеи. 10 мая у нее был обратный рейс, но домой девушка не вернулась, на связь с родственниками последний раз выходила 2 мая, поздравив маму с Пасхой.

Об этом сообщает брат Яны Станислав Кривошеи на своей странице в Facebook.

1 мая девушка прилетела из Одессы в Анталию, добралась до кемпинга. На следующей день поздравила в мессенджере маму с Пасхой и написала, что "на вершине". После этого на сообщения не отвечала, но телефон был включен еще несколько дней.

10 мая приземлился в Одессе самолет, на котором Яна должна была вернуться домой, однако ее в нем не было. Брат пропавшей прилетел в Турцию и нашел палатку Яны, опросил спасателей и заявил о пропаже. После этого в течение нескольких дней проводились поисковые операции с привлечением жандармов и дронов.

"Полиция, спасатели и волонтёры уже достаточно тщательно прочесали все её возможные маршруты, и пока что остаются такие версии:

заблудилась, упала в неведомом пока месте;

поехала в другое место лазить (маловероятно);

похищение (пока самая малоотрабатываемая полицией версия, ниже в коментах писали, что турецкая полиция не очень любит заниматься такими делами" - написал Станислав Кривошеи.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на информацию МИД Украины, консульство страны взаимодействует с полицией Анталии для поисков девушки.

Напомним, в Карпатах у горы Поп Иван нашли тело туриста.

Также сообщалось, что во Франции снежная лавина уничтожила две группы туристов.