Вор в законе по прозвищу Армен Хохол, который в числе других попал под санкции СНБО Украины, получил уведомление о подозрении в создании и руководстве преступной организацией. Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей Армен Хохол (Хачатрян) получил статус вора в законе в 2011 году от одного из самых влиятельных представителей мирового криминалитета.

"Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины получили достаточно доказательств противоправной деятельности Армена Хохла. Установлено, что он создал и возглавил преступную организацию, в состав которой вошло еще четыре человека, трое их которых содержатся в Кропивницком СИЗО", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Армен Хохол, установив свой авторитет среди участников организации, назначал "подчиненным" криминальные статусы и распределял между ними роли. Преступная группа специализировалась на вымогательстве средств у заключенных СИЗО, принуждению их к участию в азартных играх, а также "выбиванию" несуществующих долгов и подстрекательстве к нарушению правил нахождения в учреждении.

"Кроме того, Армен Хохол контролировал так называемый "общак", принуждал сообщников его пополнять незаконно полученными средствами. Также задокументированы многочисленные факты "выбивания" средств из заключенных в СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, данные Армена Хачатряна по кличке Армен Хохол занесены на сайт "Миротворец" из-за подозрений в "осознанном участии в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Как сообщалось, 14 мая на заседании СНБО был введен новый пакет санкций. Самая крупная попавшая под них группа (около 700 человек) – это воры в законе и криминальные авторитеты. Им заблокировали все активы в Украине и запретили въезжать в страну.

Ранее "Страна" писала о том, что летом 2020-го Верховная Рада Украины приняла во втором чтении так называемый закон о ворах в законе, согласно которому создание и/или руководство преступной организацией "лицом в статусе вора в законе" (эта формулировка прописана в законе) теперь будут караться сроком от двенадцати до пятнадцати лет. А за участие в такой организации, предусмотрено наказание от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.