Во вторник, 18 мая, умер российский и советский актер Владимир Федоров. Он прославился благодаря роли колдуна Черномора в фильме-сказке Александра Птушко "Руслан и Людмила" 1972 года.

Об этом сообщает Википедия.

Владимир Федоров не имел актерского образования, по профессии он был физиком-ядерщиком. Стал автором более 50 научных трудов и изобретений. Первый раз попал на экран в 32 года. Сыграл Черномора в "Руслане и Людмиле", в дальнейшем, благодаря своему маленькому росту - 132 сантиметра, часто получал роли карликов.

Сыграл в большом количестве кинокартин, в частности: "Через тернии к звездам", "У Никитских ворот", "Золотая лихорадка", "Анна Каренина" и другие.

При жизни был женат четыре раза. Последняя, четвертая жена Вера, в браке с которой он состоял на момент смерти, младше актера на 35 лет. Владимиру Федорову на момент смерти было 82 года.

Напомним, умер старейший актер мира, герой фильмов Чаплина и Хичкока Норман Ллойд. Ему было 106 лет.

Также "Страна" сообщала, что умер известный актер театра и кино Василий Лановой.