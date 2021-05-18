Президент Чехии Милош Земан встретился с лидером Сербии Александром Вучичем и принес свои извинения за участие республики в бомбардировке Югославии в 1999 году.

Об этом пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек написал в Facebook во вторник, 18 мая.

Во время встречи лидеров государств в Праге, Земан вручил Вучичу "Орден Белого льва" (высшая государственная награда Чехии - Ред.) и признал, что события 1999 года были пятном на его совести. В то время Земан занимал пост премьер-министра страны.

Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии

"Талейран (Шарль Талейран — французский политик, его фамилия считается синонимом хитрости и беспринципности - Ред.) сказал бы, что это было хуже преступления, это была ошибка. И я хотел бы попросить у сербского народа, как у человека, прощения. Меня это все время беспокоило", - сказал Земан.

По словам Земана, в момент решения о бомбардировке Чехия только несколько недель была членом НАТО и стала последней страной кто согласился пойти на это, и отчаянно надеялась, что кто-то выступить против.

"Тем не менее это нас не оправдывает, но это был недостаток смелости. И с этим извинением и мольбой о прощении я избавился от своей многолетней травмы", - резюмировал президент.

В 1999 году, с 24 марта по 9 июня, НАТО устроило военную операцию в Сербии и Черногории (которые вхзодили в то время в состав Югославии). Официальной причиной бомбардировок назвали этнические чистки в Косово. Согласно данным властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских превысило 1700 человек, в том числе почти 400 детей, около 10 тысяч получили серьезные ранения.

При этом Чехия не принимала участие непосредственно в бомбардировках, но ее военнослужащие в составе KFOR — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове, были введены в регион после операции.

Напомним, Германия признала геноцид народов Намибии. По информации Deutschlandfunk, президент ФРГ принесет официальные извинения.

Также сообщалось, что Президенты Мексики и Гватемалы извинились перед индейцами майя за конкисту.