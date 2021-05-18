Милош Земан принес извинения. Фото: wikimedia

Президент Чехии Милош Земан встретился с лидером Сербии Александром Вучичем и принес свои извинения за участие республики в бомбардировке Югославии в 1999 году.

Об этом пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек написал в Facebook во вторник, 18 мая.

Во время встречи лидеров государств в Праге, Земан вручил Вучичу "Орден Белого льва" (высшая государственная награда Чехии - Ред.) и признал, что события 1999 года были пятном на его совести. В то время Земан занимал пост премьер-министра страны.

Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии

"Талейран (Шарль Талейран — французский политик, его фамилия считается синонимом хитрости и беспринципности - Ред.) сказал бы, что это было хуже преступления, это была ошибка. И я хотел бы попросить у сербского народа, как у человека, прощения. Меня это все время беспокоило", - сказал Земан.

По словам Земана, в момент решения о бомбардировке Чехия только несколько недель была членом НАТО и стала последней страной кто согласился пойти на это, и отчаянно надеялась, что кто-то выступить против.

"Тем не менее это нас не оправдывает, но это был недостаток смелости. И с этим извинением и мольбой о прощении я избавился от своей многолетней травмы", - резюмировал президент.

В 1999 году, с 24 марта по 9 июня, НАТО устроило военную операцию в Сербии и Черногории (которые вхзодили в то время в состав Югославии). Официальной причиной бомбардировок назвали этнические чистки в Косово. Согласно данным властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских превысило 1700 человек, в том числе почти 400 детей, около 10 тысяч получили серьезные ранения.

При этом Чехия не принимала участие непосредственно в бомбардировках, но ее военнослужащие в составе KFOR — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове, были введены в регион после операции.

Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии. Скриншот из фейсбука Йиржи Овчачека

Напомним, Германия признала геноцид народов Намибии. По информации Deutschlandfunk, президент ФРГ принесет официальные извинения.

Также сообщалось, что Президенты Мексики и Гватемалы извинились перед индейцами майя за конкисту.

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