50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Пост, содержащий эту радостную новость появился на ее странице в Instagram.

"Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту связь, которую я разделяю с моим ангелом. Нет любви больше этой", – говорится в сообщении.

При этом Наоми Кемпбел оставила в тайне пол и имя первенца, а также информацию о том, кто стал счастливым отцом.

На опубликованном снимке можно увидеть только ножки малыша, которые Наоми держит в своих руках.

Вероятно новость о материнстве Наоми Кэмпбелл стала неожиданностью даже для ее звездного окружения, поскольку в комментариях к ее посту многие поздравления сопровождаются удивлением. В частности, так на новость отреагировали американский модельер Марк Джейкобс, супермодель Ева Герцигова, актриса Зои Салдана.

В сети уже появились рассуждения о том, что, вероятно, Наоми Кэмпбелл воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку о в начале апреля 2021 года модель появлялась на одном из показов без единого намека на беременность.

Напомним, последним громким романом Наоми Кэмпбэлл были отношения с российским миллиардером Владиславом Дорониным, которые длились пять лет. Пара рассталась со скандалом и теперь выясняет отношения через суд.

Также мы сообщали, что летом 2020-го Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики.