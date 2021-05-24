С воскресенья, 30 мая 2021 года, стартует ретроградный Меркурий - когда восьмая по величине планета начинает двигаться в обратном направлении. Продлится это событие до 23 июня.

В особой зоны риска будут находиться Водолеи. Дело в том, что начало вращения Меркурия начинается в 18-й лунный день - как раз, когда Луна перейдет в этот знак.

Водолеям с 30 мая по 23 июня важно поменьше выступать с критикой в адрес окружающих, не скандалить. Алкоголь лучше не пить вовсе - подшофе есть вероятность, что они окажутся в плохих ситуациях (или же сами создадут их).

Те Водолеи, у которых есть вредные привычки - например, курение или неправильное питание - должны срочно начать с ними бороться. Особенно это касается мужчин. В противном случае, второй шанс появится лишь во время следующего ретроградного Меркурия - с 27 сентября по 18 октября.

Самое лучшее занятие для Водолеев в указанный период - это долгая и скрупулезная работа. Причем, не только на службе, то и дома. Самое время навести порядок в своем жилье. Не поленитесь облагородить цветочные клумбы возле своего дома, потрудитесь на грядках, подремонтируйте подъезд.

Немного спокойнее ретроградный Меркурий пройдет у Раков и Козерогов. Однако им ни в коем случае нельзя играть на деньги. Вероятность крупно проиграть очень велика. Неудача сменится образованием долгов и длительной "черной полосой".

Если же представители этих двух знаков будут тратить деньги с умом, контролировать расходы, то волноваться им не о чем. Возможно, в награду они внезапно получать материальное вознаграждение.

Меркурий отразится и на Овнах с Близнецами. Им следует быть осторожными по другим причинам. Случайно сказанные слова могут очень быстро раствориться во Вселенной и воплотиться в жизнь. Обидно, если они не будут содержать конструктив.

Всем остальным знакам Зодиака астрологи советуют отказаться от контакта с бывшими возлюбленными, которые могут внезапно оказаться на горизонте. Если они будут писать или звонить, предлагать реанимировать отношения, пытаться оказывать давление на вас - пресекайте это на корню или же игнорируйте. Возможно, у вас не все кончено, но принимать решение об этом во время ретро-Меркурия не надо - потом можете пожалеть.

Ешьте только полезную пищу. В особенности, откажитесь от сахара и жареного, ограничьте прием соли. Сделайте упор на кашах, салатах, соках, рыбе, диетическом мясе. В качестве десерта можете выбирать фруктовый замороженный сок или свежие фрукты. Те, кто будут сильно переедать или есть очень вредную пищу, будут "наказаны" за это лишним весом, проблемами с кожей, а, быть может, даже болезнями желудка или сердца.

Очень полезно составить план поездок вплоть до конца сентября 2021 года. Приветствуются новые знакомства, встречи с родственниками и близкими друзьями, легкие омолаживающие процедуры, посещение бассейна и занятия в спортклубе. Есть шанс найти для себя увлекательное хобби, которое будет связано с искусством.

Не отправляться в дальнюю дорогу. А если не ехать нельзя, то соблюдайте все правила дорожного движения, в том числе дистанцию и скоростной режим. Осознанно идти на нарушение ПДД категорически нельзя.

Среди всех знаков в особой зоне риска будут те, у которого проблемы с нервной системой. Контролируйте свое состояние. При необходимости принимайте успокоительное, не переживайте по пустякам - как известно, многие болезни случаются именно от нервов.