В марте текущего года количество умерших людей в Украине составило 64,94 тысячи. Этот показатель на 34,4% больше, зафиксированного за аналогичный период в 2020-м.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно обновленным данным, с начала года в Украине умерло 174,05 тысячи человек, что на 16,8% больше, чем в прошлом году.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в марте выросло на 22,7% - до 23,82 тысяч, по сравнению показателей, зафиксированным в первый весенний месяц в прошлом году. Вместе с тем, количество родившихся малышей в целом за первый квартал сократилось на 4,2% - до 67,51 тыс.

В целом население Украины на 1 апреля 2021 года составило 41 миллион 487,96 тысяч человек, что на 342,66 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году умерли 616 835 человек. За прошлый год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек. От Covid-19 в Украине умерло в 2020-м 20 709 человек. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.

Также мы рассказывали, что, по данным за 15 мая, Украина заняла третье место в Европе по количеству смертей от коронавируса.