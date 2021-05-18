Суд рассмотрит апелляцию стороны защиты и стороны обвинения на меру пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепу Виктору Медведчуку в пятницу, 21 мая.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем телеграм-канале.

"Апелляция на домашний арест Медведчука назначена к рассмотрению в апелляционном суде г. Киева на пятницу 21.05.21" - говорится в сообщении.

Начало заседания намечено на 12:00.

Напомним, 11 мая народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку. Ему назначили домашний арест. Между тем, прокуратура изначально собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн, и эта сумма вошла в список залоговых рекордов Украины.

Апелляцию на меру пресечения Медведчуку сегодня подала как сторона защиты народного депутата, так и Офис генерального прокурора, который выступает в качестве стороны обвинения.