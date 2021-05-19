"Страна", спросила у депутатов, сколько денег они тратят на продукты питания в месяц.

Видео опроса опубликовано в Tiktok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, заявил что много денег тратит на детское питание.

"У меня маленькие дети, поэтому много трачу. Мы пытаемся покупать лучшее детское питание, а мы пытаемся покупать лучшее детское питание, поэтому трачу где-то под 20 тысяч на сегодня. Но это связано с тем, что у меня двое маленьких детей", — сообщил Гетманцев.

А вот его коллега по фракции Юрий Камельчук очень подробно рассказал о своих тратах.

"У меня бюджет в плане продуктов разделяется на несколько сфер. Первое, это питание дома и это еженедельные закупки в супермаркете еженедельные. Второе — это питание в кафе, если не успеваю домой, иногда в Раде, иногда там, где встречи. Третье — это питание во время рабочих поездок, где тебя угощают или ты сам покупаешь в кафе. Четвёртое — это когда попадаешь наконец-то домой и мама вкусно кормит. Если брать личные траты в супермаркете это ориентированно 1500 на неделю, если говорить про кафе то тут по разному, в кафе ты можешь и на 100 грн вписаться, а если ты приходишь и там большая компания то иногда бывает больше", — рассказал Камельчук.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", сообщила, что тратит на продукты до 10 тысяч гривен в месяц.

"Думаю, семь тысяч гривен. У нас четыре члена семьи. Они все взрослые, из них трое мужчин. И как вы понимаете, все едят", — заявила Ирина Верещук.

Экс-депутат "Слуга народа" Гео Лерос, рассказал, что на продукты питания тратит приблизительно 10 тысяч гривен.

Роман Каптелов, депутат фракции "Слуга народа", что тратит на продукты приблизительно 15 тысяч гривен в месяц.

"Опять вы? ну если я один там, жена не приезжает, то это одна сумма. На месяц трачу где-то 15 тысяч грн", — отметил Каптелов.

Нардеп от монобольшинства Николай Тищенко, сообщил, что ему хватает зарплаты народного депутата.

"Я больше на диетических продуктах, ребёнок ест молочку. Бабушка занимается нашим столом, скажем так. Помните, когда я занимался ресторанным бизнесом, продукты закупал закупщик. Но могу сказать, что что цены в заведении общественного питания 135 грн на человека: первое, второе и компот",— считает Тищенко.

Ахтем Чийгоз, депутат партии "ЕС", рассказал, что раз в неделю бывает в супермаркете.

"Я раз в неделю бываю в супермаркете, где-то, наверное, от 3 до 5 тысяч гривен за раз я скупляюсь, но об этом больше знает жена", — отметил Чийгоз.

Депутат партии "ОПЗЖ" Илья Кива также назвал конкретную сумму, которую тратит в месяц на продукты.

"Я вам честно скажу, что последнее время закупкой продуктов занимаются мои помощники, потому что мне сложно заходить в магазины, так как это уже немного другая история. В среднем, у них уходит приблизительно 12 тысяч гривен", — заявил Кива.

Ранее "Страна" проводила опрос, как в Киеве и Одессе называют войну 41-45 года.

Также "Страна" интересовалась у депутатов, сколько они платят за коммуналку.