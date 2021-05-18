В Министерстве экономики Германии рассказали, от кого зависит завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2", который готов почти на 95%

Об этом заявил глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе выступления на 25-ой конференции "Потсдамские встречи", сообщает РИА "Новости" во вторник, 18 мая.

"Вопрос о завершении или не завершении "Северного потока 2" является одним из тех, которые, возможно, будут решены в следующие 12 месяцев", - сказал министр.

Кроме того, он добавил, что вопрос завершения строительства газопровода зависит от строителей, добавив, что все разрешения немецких и европейских регуляторов есть. Однако он уточнил, что не может это оценить точно, так как "это не входит в его задачи".

"Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, - это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка", - сказал министр, добавив, что окончание строительства "зависит от скорости работ по прокладке".

Напомним, ранее в Министерстве экономики Германии заявили, что добыча газа в Европе стремительно сокращается, и призвали нарастить поставки из России. Главной задачей там назвали скорый запуск приостановленного газопровода "Северный поток - 2", который сможет удвоить поставки голубого топлива в ФРГ через Балтийское море.

Накануне Федеральное морское и гидрографическое агентство разрешило продолжить строительство газопровода на территории исключительной экономической зоны Германии.