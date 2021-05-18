В России 30-летний солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после неудачного катания на электросамокате по улицам Санкт-Петербурга. Инцидент попал на видео, на котором можно рассмотреть, как артист на самокате, не сбавляя скорости, попытался проехать между тремя пешеходами на тротуаре. Залеев был близок к успеху, но в результате он задел шедшего мимо мужчину. При падении солист балета ударился головой об асфальт и получил серьезную травму.

По предварительным данным, Давид Залеев во время поездки на электросамокате был нетрезв. В анализах танцора обнаружили более 2,7 промилле этанола, пишут российские СМИ.

Сейчас артист в тяжелом состоянии находится в Мариинской больнице. Ему провели трепанацию черепа и убрали гематому. Давид Залеев подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в состояние искусственной медикаментозной комы. Врачи пока воздерживаются от благоприятных прогнозов.

Фото: t.me/Lsho

С 2013 года Давид Залеев служит в труппе Мариинского театра. В его репертуаре роли в балетах "Жизель", "Баядерка", "Корсар", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Лебединое озеро, "Спящая красавица".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина упал с самоката и после этого был ограблен полицейским на более, чем 200 тысяч грн.

Также мы сообщали, что в России мужчину лишили водительских прав за пьяную езду на самокате.