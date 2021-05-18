Во вторник, 18 мая, Херсонскую область накрыл мощный ураган, сила ветра достигала 20 метров в секунду. В результате частично обесточены оказались 62 села.

Об этом сообщает "Голос Украины".

Сильные порывы ветра повалили деревья на линии электропередач, из-за чего автоматика выключила семь трансформаторных подстанций и 62 села оказались частично без электричества.

Кроме того, в Херсоне вышла из строя телекоммуникационная аппаратура и прекратился обмен оперативными данными между районным Энергосбыт. Также был нанесен ущерб заповеднику "Аскания Нова", его на два дня закрыли для посетителей.

Как сообщает ТСН, порывы ветра в Херсонской области сорвали крыши со ста зданий, их которых большая часть - это жилые дома. По слрвам свидетелей непогоды, ураган длился около получаса, но успел нанести большой ущерб.

Напомним, в октябре прошлого года ураган разрушил дома и повалил деревья в Николаевской области. Была повреждена кровля в 30 частных домах.

Также "Страна" сообщала, что ураган в Кропивницком повредил 20 домов и повалил 30 деревьев.