Мэр Киева Виталий Кличко, в доме которого во вторник, 18 мая, проходили обыски, показал видео с камер наблюдения, установленных над подъездом здания и возле двери его квартиры.

На кадрах можно увидеть, как силовики заходят в подъезд, где живет глава города. После этого правоохранители звонили в двери некоторых жителей дома, в том числе Кличко и его соседки напротив.

По словам мэра столицы, видео свидетельствует о том, что силовики приходили именно к нему.

"Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, которые якобы живут двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее как-то нужно..." - написал Кличко в своем телеграм-канале.

Напомним, что во вторник утром правоохранители пришли с обыском в рамках уголовного производства об изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 миллионов гривен в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Сам Кличко заявил, что в квартире, где проходил обыск, живут "очень бедные люди" и удивился, что они могут быть связаны с уголовным производством.

"Страна" разбиралась, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.