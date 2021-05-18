Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча главы Белого дома Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время, а именно в "предстоящие недели".

Об этом пишет РИА "Новости" во вторник, 18 мая.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели", - сказал Блинкен.

Напомним, президент США во время телефонного разговора 13 апреля предложил президенту России встретиться. Позже в Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Недавно президент США выразил уверенность в том, что встретится с главой России в июне. Однако конкретное время и место встречи еще не определено.

Днем ранее российская газета со ссылкой на источники сообщила, что встреча президентов предварительно намечена на 15-16 июня, но в Москве еще не приняли окончательное решение о ее проведении. Если же согласие России будет, то встреча, скорее всего, пройдет в Швейцарии, сообщали СМИ.

А сегодня в МИД РФ допустили проведение встречи Путина и Байдена "в одной из дипломатических столиц Европы".