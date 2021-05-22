Сегодня 11-й лунный день в знаке Весы, подходящий день для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Этот день будет спокойным и продуктивным, он обезопасит людей от неконтролируемых эмоциональных проявлений или разногласий. Звезды рекомендуют направить энергию сегодняшнего дня на укрепление семейных и дружеских взаимоотношений. Можно провести время на природе, дачном участке, съездить на речку или на море, повеселиться в компании друзей или организовать романтический вечер при свечах вместе с любимым.

Ниже подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня.

Сегодняшний день будет успешным для романтических знакомств и свиданий. Успех в этой сфере гарантирован в основном воздушным и водным знакам - Близнецам, Весам, Водолеям и Рыбам. У одиноких представителей этих знаков есть шанс встретить человека, которого вы вскоре полюбите. Проведите время за городом, чтобы как следует отдохнуть и наладить свой психо-эмоциональный фон. Семейным представителям этих четырех знаков лучше проводить больше времени со своими близкими и вторыми половинками. Совместный досуг будет весьма кстати. Найдите развлечения по душе (настольные игры, бильярд, боулинг или бадминтон, караоке, поход в ресторан или кинотеатр).

Ракам и Скорпионам день можно посвятить семье и близким, успешно реализовать некоторые планы по работе. Например, если на субботу вам назначено собеседование, встреча с юристами или деловые переговоры, то не нужно переносить неформальную встречу на понедельник. Наоборот, сейчас удачный период, чтобы навести порядок в том числе и в бухгалтерии и финансах, чтобы остаток дня посвятить отдыху и наслаждаться новым витком в вашей профессиональной карьере. Оставшееся время можете уделить родным и по возможности воздержитесь от принятия слишком серьезных решений.

Огненным знакам Зодиакам (Овнам, Львам, Стрельцам) звезды рекомендуют сосредоточиться на собственных увлечениях, но воздержаться от больших трат и споров с родными. День станет удачным для знакомств, поездок, обучения и расслабления. Важно не впадать в крайности, не перегружать свой бокал алкоголем и воздержаться от просмотра сериалов поздней ночью. Избегайте переутомления и берегите свое здоровье.

Представителям земной стихии (Телец, Дева, Козерог) - следует уделить внимание своему здоровью и при возможности посетить салон красоты или массажный кабинет. Также на выходных может произойти незапланированная встреча с другом, которая поможет решить ряд мелких текущих вопросов финансового плана и приблизить изменения, которые вы давно ждете.

Также "Страна" публиковала лунный посевной календарь на май 2021 для садовода, огородника и цветовода.

Еще мы писали о том, каким будет последний весенний месяц для всех знаков Зодиака. Для кого май станет денежным, а для кого - затратным.