Из Северной Македонии вышлют российского дипломата. Причины такого решения властей страны на сегодня неизвестны.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".

"Северная Македония высылает российского дипломата", - говорится в сообщении.

Других подробностей об этом решении властей Северной Македонии не приводится.

Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова. Их заподозрили в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

В начале мая Чехия попросила Евросоюз выслать по одному дипломату России. Отметим, что Северная Македония является кандидатом на вступление в Европейский союз с 2005 года.

Также мы писали о том, что Литва, Латвия и Эстония уже выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Кроме того, сообщалось, что недавно Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата. В Кремле пообещали ответную реакцию.