Из Северной Македонии собираются выслать российского дипломата
Из Северной Македонии вышлют российского дипломата. Причины такого решения властей страны на сегодня неизвестны.
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".
"Северная Македония высылает российского дипломата", - говорится в сообщении.
Других подробностей об этом решении властей Северной Македонии не приводится.
Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова. Их заподозрили в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.
В начале мая Чехия попросила Евросоюз выслать по одному дипломату России. Отметим, что Северная Македония является кандидатом на вступление в Европейский союз с 2005 года.
Также мы писали о том, что Литва, Латвия и Эстония уже выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Кроме того, сообщалось, что недавно Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата. В Кремле пообещали ответную реакцию.