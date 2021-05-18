Народный депутат Украины Антон Яценко, который в феврале покинул депутатскую группу "За будущее", вступил во фракцию "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.

Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему партия "За будущее" начала терять знаковые кадры. При этом Яценко, об уходе которого было известно еще в декабре прошлого года, в комментарии нашему корреспонденту заявил, что покидает депутатское объединение с целью построить собственную политическую силу и намерен временно оставаться во внефракционном статусе.

После его ухода ходили слухи, что депутат хочет перейти в депутатскую группу "Доверие", однако Яценко назвал их "полнейшим бредом". Однако часть депутатов действительно перешли из объединение "За будущее" в "Доверие".

Также сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о возможности объединения пропрезидентской фракции "Слуга народа" с "Батькивщиной". Но конкретных договоренностей на этот счет нет