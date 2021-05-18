Тысячи нелегальных марокканских мигрантов вплавь добрались до испанской Сеуты (полуанклав Испании на северном побережье Африки), чтобы затем переправиться в Европу. После этого Испания была вынуждена мобилизовать армию и полицию в автономном городе для урегулирования обстановки в регионе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, всего за сутки в Сеуту прибыли по морю рекордные пять тысяч нелегалов. Полторы тысячи из них - дети. Многочисленные группы мигрантов заполнили улицы испанского города, есть случаи их столкновений с полицией. Также толпы нелегалов пытаются пересечь испанскую границу.

С помощью мобилизованной армии и полиции Испании удалось отправить назад в Марокко полторы тысячи нелегальных мигрантов. Власти заявляют, что намерены продолжать возвращение нелегалов на родину, пока ситуация не стабилизируется.

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Известно, что из-за своего географического расположения имеющая статус автономного города Сеута часто подвергается атакам со стороны нелегальных мигрантов. Для защиты границ город окружен шестиметровым забором с колючей проволокой, но он не всегда помогает.

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