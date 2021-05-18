Нелегалы добрались до испанского города вплавь. Фото: facebook.com/dw

Тысячи нелегальных марокканских мигрантов вплавь добрались до испанской Сеуты (полуанклав Испании на северном побережье Африки), чтобы затем переправиться в Европу. После этого Испания была вынуждена мобилизовать армию и полицию в автономном городе для урегулирования обстановки в регионе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, всего за сутки в Сеуту прибыли по морю рекордные пять тысяч нелегалов. Полторы тысячи из них - дети. Многочисленные группы мигрантов заполнили улицы испанского города, есть случаи их столкновений с полицией. Также толпы нелегалов пытаются пересечь испанскую границу.

С помощью мобилизованной армии и полиции Испании удалось отправить назад в Марокко полторы тысячи нелегальных мигрантов. Власти заявляют, что намерены продолжать возвращение нелегалов на родину, пока ситуация не стабилизируется.

нелегалы из Марокко вплавь добирались до испанской Сеутынелегалы из Марокко вплавь добирались до испанской Сеутынелегалы из Марокко вплавь добирались до испанской СеутыФото: facebook.com/dw

Известно, что из-за своего географического расположения имеющая статус автономного города Сеута часто подвергается атакам со стороны нелегальных мигрантов. Для защиты границ город окружен шестиметровым забором с колючей проволокой, но он не всегда помогает. 

Ранее "Страна" писала о том, что Доминиканская Республика построит стену на границе, чтобы остановить наркотики и мигрантов из Гаити.

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