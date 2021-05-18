Верховная Рада на заседании во вторник, 18 мая, приняла в целом последний законопроект из пакета земельной реформы.

За инициативу о продаже земли на электронных торгах народные депутаты отдали 272 голоса при 226 минимально необходимых.

В частности, законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы" позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

После проведения торгов, согласно законопроекту, должен быть заключен договор купли-продажи, аренды, суперфиции, эмфитевзиса с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

Также законодательной инициативой предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, пруд участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, 28 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и вносит изменения в Земельный кодекс Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в земельной реформе, которая позволяет иностранцам покупать землю в Украине.