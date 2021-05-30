Троица в католическом храме. Фото с сайта depositphotos
Троица в католическом храме. Фото с сайта depositphotos

Сегодня, 30 мая, католики отмечают Троицу. У западных христиан она приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи.

В это время в у православных Сошествие Святого Духа и день святой Троицы совмещены. В 2021 году святая Троица приходится на 20 июня, а следующий день будет выходным

Суть праздника и у западных, и у восточных христиан едина. Она выражается в троичности Бога в его единой сущности, в трех ипостасях:

  • Бог-Отец - безначальное Первоначало,
  • Бог-Сын - абсолютный Смысл, который был воплощен в Иисусе Христе,
  • Святой Дух – животворящее Начало.

При этом у католиков третья ипостась Бога исходит от первой и второй, а у православных - только от первой.

У католиков на Троицу проводится торжественная служба. Все вокруг украшено живыми цветами и молодой зеленью деревьев. Священнослужители облачаются в белое.

Накануне праздника католики проводят большую уборку в своих домах, украшают их цветами. Готовят угощения, в том числе блюда из мяса и выпечку. Троицу сначала отмечают на службе в храме, а потом в кругу семьи и друзей за столом. 

"Страна" поздравляет католиков с Троицей! По случаю большого праздника мы подготовили красивые открытки, которые сегодня можно отправить своим близким и знакомым.

с католической троицей

с троицей анимация

с Троицей гиф

со святой троицей 2021 

с троицей

з трійцею

зі святом трійці 2021

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.