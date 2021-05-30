Сегодня, 30 мая, католики отмечают Троицу. У западных христиан она приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи.

В это время в у православных Сошествие Святого Духа и день святой Троицы совмещены. В 2021 году святая Троица приходится на 20 июня, а следующий день будет выходным.

Суть праздника и у западных, и у восточных христиан едина. Она выражается в троичности Бога в его единой сущности, в трех ипостасях:

Бог-Отец - безначальное Первоначало,

Бог-Сын - абсолютный Смысл, который был воплощен в Иисусе Христе,

Святой Дух – животворящее Начало.

При этом у католиков третья ипостась Бога исходит от первой и второй, а у православных - только от первой.

У католиков на Троицу проводится торжественная служба. Все вокруг украшено живыми цветами и молодой зеленью деревьев. Священнослужители облачаются в белое.

Накануне праздника католики проводят большую уборку в своих домах, украшают их цветами. Готовят угощения, в том числе блюда из мяса и выпечку. Троицу сначала отмечают на службе в храме, а потом в кругу семьи и друзей за столом.

"Страна" поздравляет католиков с Троицей! По случаю большого праздника мы подготовили красивые открытки, которые сегодня можно отправить своим близким и знакомым.