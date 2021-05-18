Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Это (импорт электроэнергии из РФ и Беларуси - Ред.) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - заявил Герман Галущенко в письме, которое он направил в НКРЭКУ.

В министерстве заявили, что ключевым требованием во время присоединения энергосистемы Украины к ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии - Ред.) является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

"Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономический состояние производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, весной прошлого года Украина приняла решение ограничить до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Также мы писали о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России 1 февраля этого года.