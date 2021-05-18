Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ и Германии на данный момент непростые отношения, а в немецких СМИ прослеживается "антироссийская заряженность".

Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 18 мая.

"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - заявил Лавров.

При этом он сказал, что "с высоких трибун (Россию - Ред.) представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности". В свою очередь Москва не заинтересована в конфронтации с Берлином и в отношениях с Германией выступает за "формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем".

"В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2".

Также сообщалось, что в МИД Германии раскритиковали Россию из-за санкций против ЕС.