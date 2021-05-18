Украинцев, которые застряли в Непале из-за приостановления правительством авиасообщения до 31 мая 2021 года, будут эвакуировать турецкие и катарские авиалинии.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 18 мая, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

По состоянию на минувшую ночь из 100 человек, которые объявили о желании эвакуироваться из Катманду, 43 уже приобрели билеты на самолеты турецких и катарских авиалиний.

"Мы узнали, авиакомпании которых стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза граждан, и вступили с ними в диалог, чтобы граждане Украины могли купить билеты на эти рейсы. В частности, мы договорились с турецкими и катарскими авиалиниями", - сказал Кулеба.

Кулеба об эвакуации украинцев из Непала - с 21:20

Напомним, правительство Непала до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. В результате на территории страны застряли 107 граждан Украины - в основном альпинисты и туристы. Четверо из них заразились коронавирусом.

Также мы писали о том, что Зеленский распорядился вернуть домой украинцев, которые застряли в Непале.