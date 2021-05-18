С начала лета в Украине вступают в силу ежегодные ограничения на движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Уже с 1 июня при температуре воздуха выше +28 градусов днем движение грузовиков будет ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Фейсбуке во вторник, 19 мая.

Данные ограничения вводятся каждый год для сохранения автомобильных дорог. Исключением являются грузовики, которые осуществляют перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В дневное время суток при температурных показателя выше 28 градусов движение габаритного транспорта будет ограничено. Этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Дорожники добавили, что места отстоя вдоль государственных дорог можно найти по указателям или воспользоваться картой "Укравтодора" по ссылке bit.ly/3tW0aKP.

Также можно воспользоваться TIR-паркингом, перейдя по ссылке bit.ly/2RZMRf2.

В "Укравтодоре" также рассказали, что соблюдение сезонных ограничений будут контролировать территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции.

Ранее мы рассказывали, что на улице Льва Толстого в Киеве ограничат движение до конца июня.

Также сообщали, что в Украине в прошлом году начали круглосуточно взвешивать грузовики на дорогах.