Всю весну в Киеве нередко шел дождь. А температура воздуха была менее жаркой, чем та, к которой привыкли жители столицы в это время года.

Киевляне интересуются: когда же наступит настоящее летнее тепло?

В прогнозе погоды сообщается, что в перспективе ближайшего месяца, вплоть до 21 июня, тоже не придется ждать жары. Днем столбили термометров будут подниматься в среднем до +18...+22. Ночью вовсе придется надевать курточку - ожидается от +8 до в среднем +14 градусов.

Выбиваться из прогноза будут лишь два дня - среда 26 мая и четверг 27 мая - они будут по-настоящему летними.

26 мая днем +29, ночью +19. На следующий день, 27 мая, в дневное время +28 градусов, в ночное +18 по Цельсию.

На прогнозе синоптиков на ближайшее время проще посчитать дни, когда дождь, пусть и небольшой, не ожидается. Без осадков до 21 июня будет всего пять дней. В остальное время - дожди. Порой - с громом и грозами (как сегодня), как и полагается в мае.

Радует, что в основном дожди будут кратковременными. Они будут охлаждать асфальт и создавать прекрасную атмосферу для прогулок на улице. Учитывая, что часто после осадков на небе будет появляться солнце, велика вероятность образования радуги.

Таким образом, летнюю духоту следует ожидать не раньше, чем со второй половины июня. Но нельзя исключать, что она наступит и раньше. Ведь точный прогноз на целый месяц вперед не гарантирует ни один синоптик.

Сегодня, 18 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Возможны грозы и градом со шквалами. Прогноз погоды по городам страны мы опубликовали здесь.