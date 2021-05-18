На Галапагосских островах, куда в начале года летал в отпуск Петр Порошенко, обрушилось скальное образование известное как Арка Дарвина. Теперь от арки остались только два столба.

Об этом сообщает ВВС News.

"17 мая, было сообщено о разрушении Арки Дарвина, красивого природного моста, расположенного менее чем в километре от главного острова Дарвин, самого северного острова архипелага. Это событие было бы следствием естественной эрозии", - рассказали в в Министерстве охраны окружающей среды Эквадора.

Арка Дарвина - вершина вулканической скалы, которая на сотни метров погружена в океан. Она находится недалеко от одноименного острова в Тихом океане и является очень популярным местом среди дайверов.

Галапагосские острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора и на них распространяется юрисдикция этой страны. Население четырх самых крупных островов - около 30 тысячи человек.

Арка Дарвина до обрушения

Арка Дарвина после обрушения

Ранее "Страна" рассказывала, чем знамениты легендарные Галапагосские острова. В частности там водятся знаменитые животные - слоновые черепахи, морские игуаны и самые маленькие пингвины в мире.

Также сообщалось, что на Галапагосских островах экс-президент Порошенко отдыхал на яхте.