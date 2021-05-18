На Галапагосах, где отдыхал Порошенко, обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Фото, видео
На Галапагосских островах, куда в начале года летал в отпуск Петр Порошенко, обрушилось скальное образование известное как Арка Дарвина. Теперь от арки остались только два столба.
Об этом сообщает ВВС News.
"17 мая, было сообщено о разрушении Арки Дарвина, красивого природного моста, расположенного менее чем в километре от главного острова Дарвин, самого северного острова архипелага. Это событие было бы следствием естественной эрозии", - рассказали в в Министерстве охраны окружающей среды Эквадора.
Арка Дарвина - вершина вулканической скалы, которая на сотни метров погружена в океан. Она находится недалеко от одноименного острова в Тихом океане и является очень популярным местом среди дайверов.
Галапагосские острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора и на них распространяется юрисдикция этой страны. Население четырх самых крупных островов - около 30 тысячи человек.
Арка Дарвина до обрушения
Арка Дарвина после обрушения
Ранее "Страна" рассказывала, чем знамениты легендарные Галапагосские острова. В частности там водятся знаменитые животные - слоновые черепахи, морские игуаны и самые маленькие пингвины в мире.
Также сообщалось, что на Галапагосских островах экс-президент Порошенко отдыхал на яхте.