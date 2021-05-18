Обрушилась Арка Дарвина. Фото: twitter.com/Ambiente_Ec

На Галапагосских островах, куда в начале года летал в отпуск Петр Порошенко, обрушилось скальное образование известное как Арка Дарвина. Теперь от арки остались только два столба.

Об этом сообщает ВВС News.

"17 мая, было сообщено о разрушении Арки Дарвина, красивого природного моста, расположенного менее чем в километре от главного острова Дарвин, самого северного острова архипелага. Это событие было бы следствием естественной эрозии", - рассказали в в Министерстве охраны окружающей среды Эквадора.

Арка Дарвина - вершина вулканической скалы, которая на сотни метров погружена в океан. Она находится недалеко от одноименного острова в Тихом океане и является очень популярным местом среди дайверов.

Галапагосские острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора и на них распространяется юрисдикция этой страны. Население четырх самых крупных островов - около 30 тысячи человек.

Арка до обрушения. Скриншот из твиттера

Арка Дарвина до обрушения

Обрушилась Арка Дарвина. Скриншот из твиттера

Арка Дарвина после обрушения

На Галапагосах обрушилась арка. Скриншот из твиттера министерства охраны окружающей среды Эквадора

Ранее "Страна" рассказывала, чем знамениты легендарные Галапагосские острова. В частности там водятся знаменитые животные - слоновые черепахи, морские игуаны и самые маленькие пингвины в мире.

Также сообщалось, что на Галапагосских островах экс-президент Порошенко отдыхал на яхте.

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