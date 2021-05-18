В Черниговской области генеральный директор аграрного предприятия "Земля и воля" Леонид Яковишин строит себе мавзолей, как у Наполеона, стоимость которого составляет около трех миллионов долларов. Работы ведутся уже 10 лет.

Об этом сообщает "Суспильне".

Леониду Яковишину 81 год. В 2004 году за выдающиеся личные заслуги в развитии агропромышленного комплекса он был удостоен звания Героя Украины. Гендиреткором "Земли и воля" он является с 1995 года. Яковишин живет в Бобровице Черниговской области. На предприятии Яковишина работает половина жителей этого небольшого города (до 1,5 тысячи человек плюс их семьи).

Последние 10 лет Леонид Яковишин строит рядом со своим домом мавзолей. За основу аграрий взял мавзолей Наполеона. Здание украшено мрамором, золотом, витражами и росписями.

Внутри мавзолея будут установлены позолоченные скульптуры владельца в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет. По словам Яковишина, после его смерти мавзолей будет открыт для посетителей.

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - рассказал он, добавив, что бальзамировать его не будут.

Строительство сейчас находится на финальном этапе, однако завершать его не спешат.

"В нашем городке есть предание или даже легенда, что какой-то священник сказал Леониду Григорьевичу, как только закончит работы, так и завершится его жизнь. Поэтому окончательно мавзолей не достраивают", - рассказала журналистам жительница Бобровицы.

Внутри мавзолея есть саркофаг. Фото: Суспильне

Напомним, американский художник хочет выкупить тело Ленина и построить Мавзолей в Вашинтоне.

Также мы писали о том, что футболист Марадона просил поместить свое забальзамированное тело в мавзолей вместе с трофеями и личными вещами.