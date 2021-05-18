Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации 120 украинских граждан, которые пожелали вернуться на родину из Сектора Газа, где продолжается военный конфликт между Израилем и Палестиной. Не исключено, что путь украинцев домой проляжет через Египет.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал Николенко.

По его словам, МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью. По словам спикера, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.

Как сообщалось, в МИД Украины уже завтра планируют эвакуировать из сектора Газа 80 украинцев.

Напомним, все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа.

Также мы сообщали, что Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа.