Киев попросил помощи ради эвакуации 120 украинцев из сектора Газа через Египет
Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации 120 украинских граждан, которые пожелали вернуться на родину из Сектора Газа, где продолжается военный конфликт между Израилем и Палестиной. Не исключено, что путь украинцев домой проляжет через Египет.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".
"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал Николенко.
По его словам, МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью. По словам спикера, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.
Как сообщалось, в МИД Украины уже завтра планируют эвакуировать из сектора Газа 80 украинцев.
Напомним, все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа.
Также мы сообщали, что Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа.