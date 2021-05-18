Во вторник, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Украина призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году геноцидом и присоединиться к "Крымской платформе".

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении сказано, что депортация в 1944 году была "целенаправленной акцией антигуманного коммунистического режима СССР с целью уничтожения одного из коренных народов Крыма". Согласно разным оценкам, в первые годы изгнания от голода, болезней, плохого обращения и каторжных работ в специальных поселениях погибло более 46% выселенных крымских татар.

"Через 70 лет после депортации Россия возобновила репрессии в отношении крымскотатарского народа, оккупировав Крым в 2014 году…29 сентября 2016 Верховный суд России закрепил решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, признав его экстремистской организацией. По сфабрикованным российскими оккупантами уголовным делам сотни граждан Украины, в частности крымских татар, стали жертвами политических репрессий. Десятки заключенных по политически мотивированным обвинениям незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ", - сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что позиция Украины в отношении защиты европейских демократических ценностей, прав и свобод человека - неизменна и непоколебима. И Украина защищает права крымскотатарского народа наравне с правами всех народах, которые проживают на территории страны.

"Мы также призываем весь цивилизованный мир участвовать в Крымской платформы и сотрудничать для решения неотложных политических, безопасности, правовых, экономических и гуманитарных проблем, к которым привела оккупация Крыма Российской Федерацией", - призвали в МИД.

Напомним, МИД Украины объявил о запуске проекта, который направлен на защиту незаконно удерживаемых РФ политзаключенных, среди которых есть и крымские татары.

Также сообщалось, что в ведомстве решили засекретить от РФ имена участников саммита "Крымской платформы".