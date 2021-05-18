Игорь Тищенко, владелец сети ресторанов MisterCat, прокомментировал "Стране" пикантную ситуацию, которая случилась в одном и[ сети заведений.

Речь идёт об отдыхающей в MisterCat паре. Накануне вечером молодые люди в какой-то момент решили уединиться в уборной. Во время процесса, девушка сильно укусила своего партнера за половой орган.

По словам владельца заведения, парню оказали медицинскую помощь.

"Я об этом узнал вчера узнал, когда мне сбросили ссылку на новость. Там не так все страшно, как написали. Обычный случай, который, иногда, наверное, бывает у всех хотя бы раз в жизни. Ничего смертельно, больше раскрутили. Все нормально. Насколько я знаю, молодой человек здоров. Ему вовремя оказали помощь. Насчёт девушки, насколько я знаю, тоже все отлично. Надеюсь, что они и дальше будут дружить и встречаться. Обычная весенняя история", — сообщил Тищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 17 мая на улице Срибнокильской в популярном ресторане-караоке Mister Cat нетрезвая пара решила уединиться в туалете заведения.

Как утверждали очевидцы инцидента, вскоре из туалета донеслись крики парня. Работники ресторана выяснили, что девушка сильно укусила мужчину за половой орган.

Мужчина нуждался в срочной помощи врачей. Его пришлось срочно госпитализировать медикам скорой.

Судя по фото, мужчина потерял достаточно много крови

Саму же девушку задержали полицейские, которых вызвали в ресторан. Сообщалось, что полицейские ненадолго задержали девушку, однако впоследствии ее отпустили.

Ранее "Страна" писала, сколько ресторанов не пережили весенний локдаун в Украине

Напомним, в Киеве на Оболони посетители ресторана MisterCat устроили пьяную драку со стрельбой.