Правоохранители пришли с обысками в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, в рамках уголовного производства об изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 миллионов гривен. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

В сообщении говорится, о прекращении противоправной деятельности группы лиц, которые незаконно перемещали на таможенную территорию Украина, а затем реализовывали товары топливно-масляной группы. Злоумышленники нарушали законодательство, а также уклонялись от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей и таким образом нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Как установили правоохранители, ряд субъектов внешнеэкономической деятельности систематически получал из Республики Беларусь и РФ грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

"Должностные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, отмечали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественное содержание метилового спирта существенно занижалось, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рискованности на общую сумму более 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

При этом, у субъектов хозяйствования нет производственных мощностей, по адресам регистрации они не находятся, а директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.

"Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов", - говорится в сообщении.

В процессе расследования были проведены обыски на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей. Правоохранители изъяли теневую документацию, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

"ГФС продолжает системную борьбу с теневым рынком горюче-смазочных материалов. С начала года мы имеем весомый результат целенаправленной работы. В рамках уголовных и административных производств из незаконного оборота изъято горючего на сумму 1,1 миллиарда гривен, (в 2 раза больше показателей 2020-го) прекращены 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и деятельность более 240 незаконных АЗС. ГФС работает на результат - наполнение бюджета нашего государства ", - заявил председатель ГФС Вадим Мельник.

Напомним, что во вторник утром правоохранители пришли с обыском в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, но их интересовала квартира этажом ниже апартаментов градоначальника.

Сам Кличко заявил, что в этой квартире живут "очень бедные люди" и удивился, что они могут быть связаны с уголовным производством.

Также "Страна" разбиралась в том, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.