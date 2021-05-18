Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского суда Киева о домашнем аресте одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генпрокурора сообщает "Интерфакс-Украина".

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, что ранее апелляцию на меру пресечения Виктора Медведчука подали его адвокаты.

Напомним, 11 мая народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку. Ему назначили домашний арест. Между тем, прокуратура изначально собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн, и эта сумма вошла в список залоговых рекордов Украины.