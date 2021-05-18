Во вторник, 18 мая, в Карпатах на горе Поп Иван облачная погода и идет снег. Температура воздуха ноль градусов, дует южный и юговосточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

Напомним, 18 мая в Украине спасатели объявили желтый уровень в связи с ухудшением погодных условий. Ожидается дождь, местами с грозами и градом и порывистый ветер.

Также синоптик предупредила, что во вторник в Украине к циклону с фронтами и грозами присоединится также и повышенная магнитная деятельность, поэтому ожидаются магнитные бури.

При этом в Киеве за эту неделю может выпасть до 60% месячной нормы осадков. Возможны залповые грозовые дожди.

Кроме того "Страна" сообщала, что прошедший апрель в Киеве оказался на 2 градуса холоднее нормы. Согласно данным климатологов, холоднее всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась утром до -0,5 градусов. А самым теплым днем апреля оказался последний день месяца - 30 апреля столбики термометров поднялись до +22 градусов.