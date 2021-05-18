В Беларуси заблокировали доступ к одному из крупнейших медиаресурсов страны Tut.by. Против руководства ресурса возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Об этом сообщает Telegram-канал "TUT.BY новости".

По данным Комитета госконтроля Беларуси, компания ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", которой принадлежит портал, в 2019 году получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), а позже отчиталась о выручке, "не обусловленной деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

"В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - заявили в ведомстве.

В Министерстве информации Беларуси заявили, что доступ к интернет-ресурсам Тut.bу был ограничен из-за нарушений закона о СМИ.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что по белорусским законам в СМИ запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.

Отметим, что Tut.by является одним из крупнейших онлайн-медиа страны. К 2019 году его охват составлял более 60% всех белорусских интернет-пользователей. Летом 2020-го журналисты активно освещали акции протеста против Александра Лукашенко, поэтому портал попал во внимание силовиков.

Напомним, ранее в Беларуси суд признал главный оппозиционный телеграм-канал NEXTA экстремистским.

Также мы писали о том, что белорусов решили наказывать за подписку на Telegram-канал NEXTA.