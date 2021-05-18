В среду, 19 мая, во всех регионах Украины сохранится дождливая погода, местами пройдут грозы. Температура воздуха в большинстве областей в течение дня ожидается от +18 до +23 градусов. В западных регионах, а также в Житомирской и Киевской областях будет прохладнее.

О погоде в среду рассказала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

"Среда на значительной части континентальной Европы будет дождливой, а в Альпах даже пойдет снег. В Украине циклоническая деятельность 19-го мая также организует дожди и грозы", - написала синоптик.

Ветер подует северо-западный, на Левобережье - южных направлений, умеренный. При грозах возможны шквалы и град.

Температура воздуха днем прогреется до +18...+23 градусов. В западных областях, а также на Житомирщине и Киевщине столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов.

В Киеве в среду также продолжат идти дожди с грозами.

"Берите зонты, будьте внимательны на дорогах, мокро, скользко! Днем воздух будет свежим, максимально близко +18 градусов", - добавила синоптик.

Улучшится погода уже в субботу, 22 мая. Синоптик обещает в этот день солнце и тепло.

Напомним, 18 мая всю Украину накроет дождями, местами пройдут осадки с грозами и градом, ожидается порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Синоптик ранее предупредила, что к циклону с фронтами и грозами присоединится также и повышенная магнитная деятельность, поэтому ожидаются магнитные бури.

Также мы рассказывали, что, по прогнозам синоптиков, погода в Киеве на неделе 17-24 мая будет дождливой. За ближайшие семь дней в столице может выпасть до 60% месячной нормы осадков. Кроме того, возможны залповые грозовые дожди.