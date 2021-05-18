Патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent пришвартовался во вторник, 18 мая, к одному из причалов морского вокзала Одессы. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Как сообщает Минобороны, во время визита судна в Украину на его борту запланировано проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

Как сообщалось, OPV Trent - один из новейших кораблей британского Королевского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина судна составляет 90 метров, ширина - 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение - 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. В экипаж входят 60 моряков.

Вооружение корабля состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mк44. На корабле есть и вертолетная площадка, которая может принять вертолет типа "Мерлин".

Напомним, неделю назад американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton впервые за 13 лет зашел в порт Одессы. Ему навстречу вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". Суда вместе провели маневры более чем в 100 милях от Одессы.

Также мы сообщали, что российское военное судно проследило за патрульным кораблем США в Черном море.