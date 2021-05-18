Защита одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подала апелляцию с целью обжаловать его домашний арест.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - написал Кузьмин.

Напомним, 11 мая народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что 13 мая состоялся суд по избранию меры пресечения для Медведчука. Прокуратура изначально собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн. Эта сумма вошла в список залоговых рекордов Украины.

В итоге суд не взял Медведчука под стражу, его отправили под домашний арест.

"Страна" писала о том, что Офис генпрокурора, по словам Ирины Венедиктовой, обжалует решение суда о домашнем аресте Виктора Медведчука.