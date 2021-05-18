Сегодня, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого принималось решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова.

За - 292 народных депутата. Решение принято

В отличие от двух других "отставников" - министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, - Степанов отказался писать заявление по собственному желанию. В связи с этим в пятницу, 14 мая, представление о его увольнении подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Максим Степанов заявлял, что покинет пост только в случае, если наберется 226 голосов народных депутатов.

В "Слуге народа" Степанову вменили в вину три позиции. Их озвучил глава фракции Давид Арахамия и объяснил, почему на должность главы МОЗ предлагается главный санврач Виктор Ляшко:

Степанов провалил закупки вакцин. Все успехи Украины по переговорам о вакцинации это заслуга Зеленского и Ермака. А Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении. Ляшко не несет ответственности за провалы по вакцинации, потому что отвечал за другое направление - карантинные меры. И они, по мнению Арахамии, были эффективными.

В понедельник, 17 мая, Максим Степанов посетил заседании фракции "Слуга народа", где принималось решение в том числе касательно его отставки. Он покинул мероприятие до его окончания. Журналистам чиновник сообщил, что не знает, какой план действий утвердили коллеги по его кандидатуре.

Перед голосование в Раде "Страна" опросила представителей фракций Рады на предмет того, что они думают об увольнении Степанова и возможном назначении Виктора Ляшко. Учитывая, что кандидатуру последнего активнее других лоббируют так называемые нардепы-"соросята", некоторые высказали мнение, что Ляшко станет "Супрун №2".

Политолог Вадим Карасев прокомментировал нам готовящуюся отставку главы МОЗ так: "Увольнение Степанова - это чисто имиджевая история. На него хотят повесить проблему с вакцинацией. Время его увольнения выбрано очень подходяще - в Украину вот-вот начнут поступать крупные партии вакцин. Чтобы президент отчитался, что это он решил проблему с поставками, а министр, который сорвал вакцинацию, получил по заслугам. То есть, его снимают ради пиара и рейтинга. А Ермак давно хотел поставить министром Ляшко, они нашли общий язык. Так что сейчас самое время".

Подробнее о перестановках в Кабмине читайте в материале "Страны": "Потоки для своих. Почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко".