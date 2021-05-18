Эвакуация 80 украинских граждан из сектора Газа, где продолжается вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, запланирована на среду, 19 мая.

Как сообщили в МИД Украины, большинство из желающих покинуть зону обстрелов - это члены семей украинских дипломатов.

"У нас очень сложная ситуация в Палестине и в Израиле. Мы на связи с нашими гражданами и всем, кто требует помощи, мы будем ее оказывать", - заверил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время сегодняшнего онлайн брифинга.

Напомним, десятки украинцев, находящихся в секторе Газа, заявили о своем желании вернуться на родину еще на прошлой неделе. Им предложили сформировать список и направить его в дипломатическое представительство для обработки.

По данным спикера Министерства иностранных дел Олег Николенко, украинская сторона поддерживает связь со 120 соотечественниками, желающими срочно вернуться в Украину.

Как известно, в секторе Газа по предварительным подсчетам, проживает около 1600 украинцев. В основном это украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.

Как сообщалось, все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа.

Также мы сообщали, что Израиль нанес удар по Ливану в ответ на запуск шести ракет.