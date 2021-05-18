В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что пока еще нет ясности по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Если договоренность о проведении саммита будет достигнута, его проведут в одной из "дипломатических столиц Европы".

Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщает "РИА Новости".

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне", - сказал Рябков.

По его словам, "если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута", подготовка будет глубокой и потребует некоторого времени.

"Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьезный сигнал всему международному сообществу", - сказал Рябков.

Напомним, ранее в Белом доме уже заявляли, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Кроме того, сообщалось о том, как в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина.

