Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в РФ скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает РИА "Новости" во вторник, 18 мая.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация", - заявил президент.

Отметим, на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Среди них:

"Спутник V", разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020;

"Эпиваккорона" производства российского научного центра "Вектор". Препарат был зарегистрирован в РФ в октябре прошлого года,

"Ковивак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, зарегистрированная в феврале 2021 года,

также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" (создатели заявляют о ее эффективности в 79,4%, а также готовности противостоять всем новым штаммам коронавируса).

Сам Путин сделал первую прививку от коронавируса 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил, российский лидер привился одним из трех разработанных в России препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - но каким именно, не уточнил. Укол второй дозой вакцины против коронавируса Путин получил 14 апреля. Недавно Путин сообщил о результатах своего тестирования после прививки от коронавируса.