Минздрав перевел Донецкую область в "оранжевую" зону эпидемической опасности из-за превышения нормы процента от эпидпорога - 101,5% (норма 100%).

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

При этом Черкасская область из "оранжевой" перешла в "желтую" зону после того, как там пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% (норма 20%).

Таким образом в Украине по состоянию на вторник, 18 мая, по прежнему "оранжевой" остается одна область, а все остальные - желтые.

В Минздраве считают, что шесть регионов Украины уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога. В этом списке такие области: Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская, а также город Киев.

Кроме того, в Винницкой области коэффициент выявления инфицирования соответствует "зеленой" зоне.

Ранее "Страна" писала о том, что часть Украины в ближайшее время перейдет в зеленую зону по коронавирусу.

Также мы сообщали, что в Украине снова зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом, по данным на вторник, 18 мая, за минувшие сутки короной в Украине заразились больше 4 000 человек.